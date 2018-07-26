交通部：上半年交通固定資產完成投資1.33萬億元

交通運輸部綜合規劃司副巡視員毛健26日在例行發佈會上透露，今年上半年，交通固定資產投資完成1.33萬億元，同比保持穩定。公路水路完成投資9806億元，同比增長1.4%，完成全年1.8萬億元任務目標的54.5%，進度較去年同期加快0.7個百分點。其中，高速公路、農村公路分别完成投資4311億元和1909億元，同比分别增長12.8%和1.8%，普通國省道完成投資2846億元，同比下降13.2%，水運建設完成投資511億元，同比下降9.0%。

據透露，今年上半年貨運增速加快，鐵路貨運比重有所提高。據統計，上半年全國完成貨運量232.1億噸，同比增長6.9%，增速較一季度加快0.6個百分點。分方式看，鐵路貨運保持較快增長，完成貨運量19.6億噸，同比增長7.7%，佔全社會比重達8.4%，同比有所提高，鐵路大宗物資運輸優勢進一步發揮，煤炭增量佔總增量的80%左右。公路貨運保持增長，完成貨運量179.8億噸，同比增長7.7%，高速公路貨車流量增長9.7%。水路貨運增速回升，完成貨運量32.7億噸，同比增長2.5%，增速較一季度回升2.0個百分點。民航貨運穩步增長，完成貨運量356萬噸，同比增長6.4%。快遞業務量持續高速增長，完成業務量220.8億件，同比增長27.5%。

來源：中國證券網

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)