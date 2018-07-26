台股盤後─急拉鴻海、台積電當靠山 收盤站上11000

台股集中市場今 (26) 日站上 11000 點成功，終場收在 11010.61 點，較昨日上漲 44.82 點或 0.41%，成交值為 1322.51 億元，而挑戰成功的功臣在台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) ，尾盤急拉撐盤推升指數站上。

證券分析師張陳浩指出，台股今日收盤指數還原權值，已接近高點 11270 點巔峰，大盤站上季線後，已連續 5 個交易日沿著 5 日均線上移，有利多方後市，同時，蘋果股價也站上近歷史高點，台股接下來可望由蘋概股接棒帶動，包括可成 (2474-TW)、TPK、GIS 與台虹 (8039-TW) 等，股價低點翻揚個股可望較具表現空間。

今日盤中股王大立光 (3008-TW) 走勢相對弱勢，不過尾盤也有作價向上的動作，終場收在 5200 元整數關卡，較昨日下跌 25 元或 0.48%，成交量 295 張。

台股盤中電子股由被動元件領軍，加上傳產龍頭台泥 (1101-TW) 、中鋼 (2002-TW)、統一 (1216-TW) 等強勢表態，帶動傳產股向上，資金也在各類股中快速流動；證券分析師黃漢成說，大盤資金今日健康流動，將有助台股震盪向上挑戰高點。

另外，新台幣早盤也急升，黃漢成認為，此走勢隱隱也透露出外資回頭買超台股的情形，有望為台股添加一臂之力。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則強調，短線上台股在鋼鐵、水泥、食品輪動帶動下，資金若能良性換手，台股將步步攻高，在未見台股「帶鉅量譜長黑」格局前，將穩步向上走強。