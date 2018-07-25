台股盤後－挖礦股接棒補漲 11000點前盤堅震盪 套牢賣壓靠時間消化

台股大盤在 11000 點關卡前近關情怯，今 (25) 日早盤下跌，盤中一度收斂來到 10992 點，終場加權指數收在 10965.79 點，小跌 29.6 點，跌幅 0.27%，成交值也縮至 1225 億元，法人認為，電腦板卡族群再度轉強，漲多回跌被動元件也有重啟漲勢的態勢，只要國際無太大利空，要衝破 11000 點關卡只是時間問題。

由於比特幣可能獲美國納入監管，今日價格一度衝上 8400 美元，激勵挖礦概念股激情反彈慶祝，電腦板卡青雲、撼訊漲停，華擎、映泰漲超過 8%，麗臺和技嘉漲逾 6%。

散熱模組業者也不遑多讓，超眾、雙鴻也有 1 % 以上漲幅表現。

被動元件股王國巨獲法銀巴黎、摩根大通和滙豐證券三大外資同步調升目標價後，股價再度轉強，今日漲逾 3%，帶動相關業者，其中，華新科漲逾 6%，禾伸堂漲近 4%，而信昌電也漲逾 1%。

反觀砷化鎵大廠穩懋收盤前再度亮燈跌停，衝擊相關業者股價同步走弱，全新跌逾 2.5%，聯亞和宏捷科也遭壓抑在盤下。

從權值股來看，跌多漲少對大盤造成壓力，統一超日前創高後，湧現獲利了結賣壓，以跌停板作收，連帶統一跌破 80 元價位，跌幅逾 1%；台塑四寶、電信三雄、華碩、鴻海、和碩、日月光、鴻準，及台新金、華南金和富邦金等均遭壓在盤下。

法人指出，台積電法說會後，投資人重新聚焦第 2 季財報和第 3 季業績展望，隨著中美貿易戰進入協商及聽證期間，市場緊張情緒降溫。

不過要留意，6 月初高點以來累積套牢賣壓，不易迅速化解，再加上並未見外資期貨明顯翻多，預料短期仍將維持震盪盤堅格局。