台股盤後－最後一盤拉抬台塑四寶、權王、金控股 進逼萬一

台股今 (24) 日開盤走跌，但靠股后國巨領軍被動元件族群，翻紅撐在平盤之上，最後一盤大單敲進台塑四寶、台積電、金控股，指數拉抬 21 點，終場加權指數上漲 48.5 點，收在 10995.39 點、差 5 點就站上「萬一」，成交量 1438.97 億元。

各類股指數表現方面，水泥窯股漲 4.64%、食品股漲 0.41%、塑化股漲 1%、紡織股漲 0.56%、機電股漲 0.38%、造紙股漲 0.65%、營建股跌 0.2%、金融股漲 0.03%。

漲價概念股被動元件族群因之前技術面超跌，本週多方連續 2 個交易日發動反攻，指標股國巨持續往 900 元關卡挺進，今天收漲 5.93%，收在 893 元，收復 5 日線；通路商蜜望實累計 5 月、6 月每股純益 1.52 元，年增逾 6 倍，已超過去年全年的 1.36 元，帶動股價以漲停作收。

MOSFET 的杰力、富鼎也勁揚 2.27%、4.12%，杰力月線得而復失，富鼎則重回月線之上；大中今日進行除息，開盤即強勢完成填息。

台積電原本漲多拉回，但最後一盤超過 4700 張大單敲進，台積電以平盤 241 點作收。鴻海明日將除息，外資昨日回補逾 1 萬張後，今日出現棄息賣壓，終場小跌 0.35%，收在 85.2 元；股王大立光最後一盤也拉抬，終場小漲 0.48%，收在 5200 元，收復 5 日線。

台塑四寶、開發金、中信金、元大金、台新金、台企銀尾盤也都有大單敲進，尤其在金控股獲多單加持下，金融股指數也由黑翻紅，上漲 0.03%，收在 1247.13 點。

聯電明天將召開法說會，但尾盤也遭調節超過 4000 張，下跌 0.27%，收在 18.2 元。

榮化挾獲 KKR 併購題材激勵，今天續揚，不過有別於昨日的亮燈漲停、委買張數破 50 萬張，由於榮化走高接近收購價每股 56 元，因此今天上衝力道有限，終場收在 54 元，漲幅未達 3%，成交量 18599 張。

整體來說，台股明天有鴻海、鴻準除息，還有聯電法說會，及週選擇權結算，目前看起來，投資人持續觀望美中貿易戰發展狀況，使盤勢呈現量縮格局，追價力道在大盤接近前波高檔 11000 點以上大套牢區時，相對謹慎而保守，預期台股目前盤面多空不明，缺乏主流族群帶動，將處於反覆打底階段。