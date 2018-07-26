中鋼下半年營運看旺 全年EPS挑戰1.4元 今除息盤中填息九成

中鋼 (2002) 今日除息 0.88 元，在全球經濟向上帶動鋼品需求，中國鋼鐵去產能及環保限產常態化，市場供需進一步好轉，第三季盤價已開漲，第四季雖要觀察歐盟啟動的臨時防衛措施影響，但營運仍不看淡，法人預估下半年獲利勝上半年，全年 EPS 挑戰 1.4 元，今日盤中上漲 0.8 元，填息幅度高達 9 成。中鋼日前公布，6 月合併營業利益 35.08 億元，合併稅前淨利 32 億元，較上月大增 19%，以股本 1573.49 億元計算，合併稅前每股盈餘約 0.2 元。累計上半年合併稅前淨利 138.8 億元，較去年同期大增 41%，合併稅前每股盈餘約 0.88 元。



中鋼表示，獲利成長主要係第三季盤價向上，高爐修好重新點火，產量增加，單位成本下降，及煤礦、鐵礦的成本降低，加上第三季盤價向上，轉投資公司獲利貢獻提升。法人表示，若扣除少數股權利益，預估第二季 EPS 約 0.38 元，上半年 EPS 超過 0.6 元。



從市場來看，過去全球鋼鐵最大亂源中國，在中國鋼鐵去產能落實，及環保限產常態化，目前庫存仍在供需中，供需也維持正向循環。而全球經濟向上，也帶動鋼品需求，不過，各國祭出保護主義，鋼廠如何在各市場去化產能，成為最大課題。



中鋼表示，目前鋼市供需穩定，第三季盤價已經調漲，將帶動營運向上，但第四季還要觀察歐盟啟動的臨時防衛措施影響，下游客戶市場轉換及產能去化速度。法人預估下半年獲利勝上半年，全年 EPS 挑戰 1.4 元，今日盤中上漲 0.8 元，填息幅度高達 9 成。