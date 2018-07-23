利差擴大 6月稅前盈餘翻倍 Q2稅前EPS 0.52元

中鋼 (2002-TW)6 月受惠原料煤鐵價格下滑，鋼品盤價調漲，利差擴大，公布單月自結稅前盈餘達 32 億元，月增 18.7%，大幅年增 151.4%，每股稅前盈餘約 0.2 元，獲利表現亮眼。而第二季受惠第三高爐歲修完成，盤價調升下，量價齊揚，單季稅前盈餘來到 81.5 億元，季增 42%、年增 84.1%，每股稅前盈餘約 0.52 元。

中碳 6 月合併營收 333.9 億元、月減 4.6％、年增 24.5％，營益率 10.5%，較上月增加 2.4 個百分點，較去年同期大幅增加 5.1 個百分點，推升稅前盈餘來到 32 億元，月增 18.7%，年增 151.4%，每股稅前盈餘約 0.2 元。

中鋼第二季合併營收 1003.2 億元，季增 7.4%，年增 18.2%，營益率 8.7%，較前季增加 2.3 個百分點，較去同期增加 2.6 個百分點，稅前盈餘 81.5 億元，季增 42%、年增 84.1%，每股稅前盈餘約 0.52 元。

中鋼財務副總楊岳崑指出，6 月獲利跳增，主要是受惠煤鐵價格回檔，原料成本降低，加上第二季盤價調漲，推升產品利差擴大。中鋼 6 月碳鋼銷售量為 939,397 公噸，內銷比率為 69%。

此外，中鋼三號高爐歲修完成後，在三月中完成前轉作業，除推升第二季產量回升，運轉成本也相對降低，也是單季獲利跳增的主因。

累計中鋼上半年營收 1937.1 億元，年增 15.4%，營益率 7.6%，較去年同期成長 0.7 個百分點，合併稅前盈餘為 138.8 億元、年增 41.4％，每股稅前盈餘約 0.88 元。上半年中鋼碳鋼銷售量為 5,540,952 公噸，內銷比率為 70%。