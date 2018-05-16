台聚集團旗下華夏、台達化Q1獲利突出 盤中股價勁揚

台聚集團旗下華夏 (1305)、台達化(1309) 首季獲利報喜，華夏反映 PVC(聚氯乙烯)報價上漲到 970 美元，首季稅後盈餘 5.42 億元，年增率 5 成，每股稅後盈餘 1.1 元，創下近五季新高，而台達化挾著 ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)報價維持高檔，單季稅後盈餘維持在 1.89 億元水準，年增率達 1 倍，每股稅後盈餘 0.58 元。台聚集團 PE(聚氯乙烯)相關台聚 (1304)、亞聚(1308) 承受原料乙烯報價 1200-1300 美元高檔，利差受到壓抑，台聚單季稅後盈餘 2.47 億元，年減率 16.27%，每股稅後盈餘 0.24 元，亞聚單季稅後盈餘 8274 萬元，年減率 44.46%，每股盈餘 0.16 元。



集團四檔個股獲利表現，以華夏最佳，主要美國 Westlake 降低 PVC 產能、Shintech 安排歲修，PVC 報價由 1 月 910 美元推升到 3 月 970 美元，挾著 PVC 報價走揚，華夏單季營收 41.44 億元，稅後盈餘 5.41 億元，年增率 43.12%，每股稅後盈餘 1.1 元，超越市場預估 0.59 元，今 (16) 日股價勁揚漲幅逾 4%，來到 31.7 元，攻克 10 日線反壓。



中國市場汽車、家電 ABS 需求強勁，ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯) 現貨價持穩在 2000 美元，台達化第一季稅後盈餘 1.89 億元，年增率 1 倍，每股盈餘 0.58 元，股價漲幅擴大 5%，股價來到 14.75 元。