台聚連兩年每股賺進1元 股利0.5元 EVA進入鞋材旺季

台聚 (1304) 公布去年財報，全年獲利 11.11 億元，每股盈餘 1.06 元，連續兩年每股盈餘保持 1 元之上，每股配發 0.3 元股票股利、0.2 元現金股息，合計 0.5 元股利，盈餘配發率約 47.1%，以今 (15) 日 15.1 元平盤價計算，股息殖利率約 1.32%。台聚擁有 4 條 EVA(聚乙烯醋酸乙烯酯)/LDPE(低密度聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)合計年產能約 25-26 萬噸，EVA 線產線涵蓋了發泡級、熱熔膠級以及太陽能級。



到 4 月之前亞洲有多家 PE 廠安排歲修，當中 HDPE 歲修年產能將近 90 萬噸，分別泰國 PTT 年能 25 萬噸、四川石化 30 萬噸、台塑 (1301)35 萬噸，占亞洲產能 3%，供應面減少，有利於支撐 PE 價格，農曆年後，下游加工廠開工率逐漸提升，薄膜料供給吃緊。



農曆年後，3、4 月進入大陸鞋廠旺季，EVA 買氣可望回升，大陸持續對太陽能產品補助政策，刺激太陽能級 EVA，目前太陽能級 EVA 每噸報價比發泡級高出 500-600 元人民幣，韓國 EVA 廠提高太陽能級產品供應，減少發泡級的供應，這對 EVA 市場均為有利因素。



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