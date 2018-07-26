捷邦跨入汽車零組件收效 德國BOSCH訂單9月起放量出貨 H2業績倍增

能率集團旗下捷邦國際 (1566) 跨入汽車零組件領域成效將於下半年展現，尤其德國 BOSCH 的 ABS 零件訂單經過兩年半認證後，將於 9 月開始逐步放量出貨，預期將使捷邦業績有機會向上跳增，整體汽車零組件營收比重將可超越 50%，法人估，捷邦下半年業績將可比上半年倍增，全年每股盈餘挑戰 1.5 元。捷邦原本專注生產金屬粉末冶金，能率集團投資入主後，2015 年由捷邦、應華及能率網通等持有日本第一化成百分之百股份，正式跨足汽車零組件領域，其中捷邦持股 51%，捷邦再向能率網通購入第一化成 15% 股份，持股拉高至 66%。



捷邦及日本第一化成分別接獲 ABS(自動煞車系統) 模組齒輪箱及 EPB(電子剎車系統) 零組件訂單，其中，BOSCH 的 ABS 零件訂單經過兩年的認證，預計 9 月起開始逐步放量，第四季將明顯放大。



根據德國科隆經濟研究所統計數據顯示，自 2010 年至 2017 年間，與自動駕駛相關的專利共有 5839 項，其中前 10 大擁有者有 6 家來自德國，前 3 名依次為 Bosch、Audi、Continental，至於 Google 則以 338 個專利數排名第 10。而且包括 Tesla、Google、大陸的百度等自駕技術都是與 Bosch 合作開發。



捷邦除來自德國 BOSCH 的 ABS 零件訂單外，第一化成也接到太陽能板自動清洗機器人的大單，將對捷邦業績挹注，法人估，下半年為公司傳統旺季，加上汽車零件訂單 9 月開始發酵，整體下半年營收、獲利可望較上半年倍增。



捷邦今年上半年營收 26.52 億元，年成長 2.9%，法人估，上半年每股獲利與去年同期 0.33 元相當，但相當看好下半年營運，除汽車零組件佔比可望攀高至 50% 以上外，全年每股盈餘有機會挑戰 1.5 元。