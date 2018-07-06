應華攜手捷邦擴大新能源車佈局 將收購日本MG美國廠 強攻美國車市

金屬機殼廠應華 (5392) 擴大新能源車市佈局，近期計劃收購日本 MG 公司於美國亞特蘭大的廠房和設備以生產電子煞車模組，就近供貨日系車廠需求。應華今年在新能源車市場的佈局轉趨積極，除日前公告與艾姆勒合資於大陸生產電動汽車用散熱模組以外，並計劃透過與子公司捷邦 (1566) 共同投資的日本第一化成(IKKA)，收購日本 MG 公司於美國的廠房與設備，生產電子煞車模組，以供應當地的日系車廠需求。



根據上月初應華的公告，此筆投資金額估計約落在 250 萬美元左右。應華從 2014 年開始就積極轉型並佈局到新能源車市場，除將捷邦納入旗下，並與捷邦共同收購 IKAA 以取得汽車零件相關技術以及日系客戶。應華強調，新能源車在各國政府支持至下，預計 2020 年將有突破性的發展，而應華也不斷的利用公司長期累積的資源跟技術往此領域發展。



而在捷邦這次辦理現金增資後，法人預估將與母公司應華一起積極併購或投資電動汽車相關公司。此外，法人指出，捷邦下半年因車用 ABS 模組將開始大量出貨，下半年獲利將看好。而應華佈局新能源車領域的方向將持續進行，不排除繼續併購一些汽車零件工廠。