網家6月、上半年營收雙創同期新高 行動端業績年增五成

網家 (8044)6 月營收 27.96 億元，月增 5.18%，年增 19.8%；上半年營收 160.34 億元，年增 16.3%，6 月及上半年營收雙創同期新高紀錄。網家指出，6 月推出旅遊新服務，帶動旅遊周邊、戶外休閒用品買氣旺，搭配 616 強檔年中慶活動，家電及 3C 持續熱銷，行動端持續優化展現成效，行動端業績較去年同期增加 5 成，達成今年上半年營收創歷史以來新高，業績連續 15 個月雙位數成長，營運動能強勁，下半年營收表現樂觀可期。網家表示，行動端優化為業績注入活水，加上今年陸續導入 LINE Pay、Apple Pay 等多樣化支付工具產生加乘效果，帶動行動端業績較去年同期成長近 5 成，其中，筆電、通訊、數位等館別行動端銷量大幅躍進，成長最高的館別銷量較去年同期超過 7 成。



網家旗下 PChome 線上購物 6 月歡慶 18 週年，攜手 32 大銀行、百家國內外知名大廠，推出「狂歡購物月」線上年中慶檔期、線下「仲夏狂音樂」吸引數萬會員參加活動，會員經濟發酵推動收益，大幅挹注業績能量。此外，年中慶活動開跑適逢 7、8 月旅遊旺季，結合全新旅遊服務上線發揮效益，推升戶外休閒商品銷量大增；此外，3C 家電亦為業績推動的成長引擎，以液晶電視、智慧型手機、相機及周邊配件、電玩遊戲主機暢銷，皆成為帶來業績正面能量的強力推手。



此外，網家認為，6 月全新推出科技裝置平台「智慧標籤 Fastag」，運用 NFC 技術，消費者透過手機裝置作為 NFC 的讀取器，利用快速購買、快速補貨的「一掃即購」方式，立即滿足採購需求，創新零售模式亦帶來嶄新的消費樣貌，有助開拓未來營運新戰線。