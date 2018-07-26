淡季影響 TPK-KY Q2毛利率降至1% 單季淨損2.2億元 每股淨損0.56元

TPK-KY 宸鴻 (3673) 公布第二季財報，受到淡季影響，客戶新舊產品轉換，舊款智慧型手機產品接近產品週期尾聲，第二季營收為 177.9 億元，季減率 14.7%，年減率 20.6%，產能利用率下滑，第二季毛利率降至 1%，稅後淨損為 2.2 億元，每股淨損 0.56 元。在銷售成本結構方面，由於產品組合變化，原料成本占營收比重由第一季 76.1% 上升到第二季 77.6%；此外，因營業規模降低，折舊攤提費用占營收比重由第一季 8.3% 增加為 9.3%，人工成本亦由第一季營收比重之 6.5%，提升至第二季 8.3%。



宸鴻第二季營業費用 10.7 億元，淨利息費用約為 4 千萬元，與前一季持平，認列外幣兌換利益 1.9 億元，主要係因人民幣及台幣兌美元貶值所致，截至今年 6 月底為止，員工總人數為 2 萬 3,928 人。



截至 6 月 30 日止，帳上現金餘額為 167.6 億元，較第一季底 216.1 億元減少，截至第二季底銀行借款餘額為 185 億元，5 月完成三年期 1.63 億美元聯貸籌組。