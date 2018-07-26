【異動股】航空板塊集體拉升 東方航空(600115-CN)漲超3%

早盤，航空板塊集體拉升，截止發稿，華夏航空(002928-CN)漲4.05%報29.05元，東方航空(600115-CN)漲幅3.32%報6.22元，中國國航(601111-CN)漲2.22%報9.3元，春秋航空(601021-CN)、吉祥航空(603885-CN)、深圳機場(000089-CN)等個股均有不同程度的拉升。

消息面上，7月26日，在岸人民幣兌美元開盤漲破6.74，最高見6.7358，較上日夜盤收盤大漲逾300點。

據分析，航空行業屬於典型的外匯負債類行業，航空公司外幣負債比例高，人民幣貶值會造成一次性的匯兌損失;同時，人民幣貶值會增加航空公司的成本。人民幣貶值除了使航空公司造成一次性相關的匯兌損失外，還由於航油進口價格的升高以及租賃成本的上升而減少利潤，根據相關的資料顯示，人民幣每貶值1%，航空公司毛利率下降0.5%。

此外，中國多家航空公司開辟中英新航線，為中英旅客出行及貨物運輸提供了更多便利的選擇。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)