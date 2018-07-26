【異動股】電力板塊午後走高 華電能源(600726-CN)漲停

午後，電力板塊集體走高，截止發稿，華電能源(600726-CN)漲停報2.98元，岷江水電(600131-CN)漲7.81%報8.01元，華銀電力(600744-CN)漲6.44%報3.14元，梅雁吉祥(60868-CN)漲6.03%報3.34元，長源電力(000966-CN)、深南電A(000037-CN)漲逾5%，金山股份(600396-CN)、東方能源(000958-CN)等上漲超4%。

消息面上，國家發改委、國家能源局近日對外發佈《關於積極推進電力市場化交易進一步完善交易機製的通知》以及《全面放開部分重點行業電力用戶發用電計劃實施方案》，加快推進電力市場化交易，完善直接交易機製，深化電力體製改革又邁出重要步伐。

《通知》明確提出，在確保供電安全的前提下，完善和創新交易規則，推進規劃内的風電、太陽能發電等可再生能源在保障利用小時數之外參與直接交易、替代火電發電權交易及跨省跨區現貨交易試點等，通過積極參與市場化交易，增加上網電量，促進消納。各地要結合實際合理確定可再生能源保障利用小時數，做好優先發電保障和市場化消納的銜接。

有分析人士稱，電力是國民經濟的重要基礎，其資源配置、市場機製會很大程度上影響整個社會的資源利用效率。未來要實現資源有效配置的電力市場化交易，充分發揮市場作用、還原電力商品屬性任重道遠，需要放開發用電計劃和建設完善的電力市場併重。現階段可以以推進重點行業市場化交易、擴大市場參與主體範圍、製定市場化價格形成機製等重點任務為依託和著力點開展工作。

據中國經濟網報道,相關數據顯示，今年上半年，中國企業海外併購金額為766億元，同比增幅為46%。在上半年海外併購中，能源及電力行業領域海外併購約佔四成左右，涉及金額約315億美元，同比增幅高達386.8%。國家電網專家表示，電力是中企海外投資的“另一張名片”，特别是中國與“一帶一路”沿線國家的電力合作日漸緊密，電力投資規模龐大。

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