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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月26日

台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月26日
台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月26日

台北富邦銀、聯邦銀昨（25）日董事會通過，以每股逾 288 元的天價，認購社群通訊軟體 LINE 旗下連加網路商業公司（LINE Pay）約 1.64 萬張增資新股，合計斥資 47.38 億元，兩家銀行將持有 LINE Pay 增資後近三成股權。

晶圓代工二哥聯電昨（25）日召開法說會，第二季合併營收 388.52 億元創下歷史新高，歸屬母公司稅後淨利 36.59 億元，改寫 2015 年第三季以來的 12 季度新高，每股淨利 0.3 元。

華爾街日報報導，美國總統川普為堅持打貿易戰，周二宣布將提供農民 120 億美元金援，以協助他們減緩因貿易衝突升高所受的衝擊，還包括收購剩餘的農產作物，以及為農產品尋求新的出口市場等。


經濟日報

富邦、聯邦銀 入股 LINE Pay
四大權值股 外資砍評等
國巨、華新科營收 估連五月創高

工商時報

聯電大覺醒 獲利 12 季新高
高通收購恩智浦 今天定成敗
外資避貿易戰 相中統一

聯合報

台灣名稱 44 航空全改
川普撒錢補貼美濃
6 金控、7 銀行 金金併潛在買家

蘋果日報

榮化挺過利空 本業業外兩得意
郭董沒能逆轉勝！夏普手機恐退出中國
訪非「大撒幣」 習砸 4 千億投資

中國時報

兒童帳戶增 平均資產近 40 萬
網銀當道 5 大外銀 7 年關 65 家分行
政策生效 單元二房價看漲

自由時報

半導體、5+2 領頭 上半年整體投資年增 9.73%
紫光又出手 傳收購法晶片零件廠
面板背光模組難產 新 Phone 量產恐延 1 個月
 

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