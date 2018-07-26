台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月26日

台北富邦銀、聯邦銀昨（25）日董事會通過，以每股逾 288 元的天價，認購社群通訊軟體 LINE 旗下連加網路商業公司（LINE Pay）約 1.64 萬張增資新股，合計斥資 47.38 億元，兩家銀行將持有 LINE Pay 增資後近三成股權。

晶圓代工二哥聯電昨（25）日召開法說會，第二季合併營收 388.52 億元創下歷史新高，歸屬母公司稅後淨利 36.59 億元，改寫 2015 年第三季以來的 12 季度新高，每股淨利 0.3 元。

華爾街日報報導，美國總統川普為堅持打貿易戰，周二宣布將提供農民 120 億美元金援，以協助他們減緩因貿易衝突升高所受的衝擊，還包括收購剩餘的農產作物，以及為農產品尋求新的出口市場等。



經濟日報

富邦、聯邦銀 入股 LINE Pay

四大權值股 外資砍評等

國巨、華新科營收 估連五月創高

工商時報

聯電大覺醒 獲利 12 季新高

高通收購恩智浦 今天定成敗

外資避貿易戰 相中統一

聯合報

台灣名稱 44 航空全改

川普撒錢補貼美濃

6 金控、7 銀行 金金併潛在買家

蘋果日報

榮化挺過利空 本業業外兩得意

郭董沒能逆轉勝！夏普手機恐退出中國

訪非「大撒幣」 習砸 4 千億投資

中國時報

兒童帳戶增 平均資產近 40 萬

網銀當道 5 大外銀 7 年關 65 家分行

政策生效 單元二房價看漲

自由時報

半導體、5+2 領頭 上半年整體投資年增 9.73%

紫光又出手 傳收購法晶片零件廠

面板背光模組難產 新 Phone 量產恐延 1 個月

