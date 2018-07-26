調查：6成港人曾以手機進行網購 逾4成棄現金改手機支付

據萬事達卡 (Mastercard) 調查顯示，有 60% 受訪香港人說，曾經以手機進行網上購物，較去年同類調查的 44.3% 顯著增長。逾 41% 受訪者同時表示，他們會捨棄實體錢包，改以手機支付。

調查發現，雖然使用桌上電腦或手提電腦 (91.7%) 仍是港人網購首選，但超過 42% 表示從未使用手機網購的受訪者說，打算在未來 6 個月以手機或平板電腦進行網購。

接近 57% 受訪者指出，「方便」是選擇以手機網購的最大誘因，有 37% 受訪者說，應用程式數量不斷增加，令網購更容易。另外，有 31.2% 受訪者表示喜歡手機網購，因為他們可以隨時隨地購物。

而服裝及配飾 (32.4%)、機票 (30%) 及酒店住宿 (28.6%) 為首 3 個最受歡迎的手機網購類別，緊隨其後為電影戲票，佔 27.4%。

曾於過去 6 個月在手機下載購物應用程式的人數亦由 2015 年的 48.6% 及 2016 年的 49.6%，大幅增長至 59%。

除了使用手機網購，越來越多港人開始接納不同的流動付款選擇，如手機近距離無線通訊 (NFC)(22.8%) 及電子錢包 (21.3%)。

部分港人亦傾向使用其他新技術，例如二維碼支付 (Rcode)(16.1%)、P2P 手機支付 (16.8%) 及以短訊及多媒體短訊進行付款 (13.4%)。