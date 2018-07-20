支付寶在台3年與萬家商戶合作 升級攜手台東縣攻「在地化」

支付寶自 2015 年 12 月起開始在台灣提供大陸遊客和本地商戶的行動支付服務，近 3 年已與全台數萬家商戶合作，現在更進攻「在地化」服務，攜手臺東縣政府，首次與台灣在地政府共同推廣陸客在臺東的支付服務。

支付寶是螞蟻金融服務集團旗下業務，是中國領先的第三方支付和生活方式平台。支付寶起步於 2004 年，目前在中國大陸擁有超過 5.2 億活躍用戶，在全球和戰略合作夥伴服務用戶超過 8.7 億。

在支付寶 App 內，用戶可以獲取商家信息、完成網購及線下消費支付，並選擇多種多樣的資金往來、財富管理及便民服務。在海外，支付寶已在超過 40 個國家和地區為中國大陸出境遊客提供服務。

支付寶自 2015 年 12 月起開始在台灣提供大陸遊客和本地商戶的行動支付服務，近 3 年的努力下，已與全台數萬家商戶合作，覆蓋吃、購、行、玩四大領域，包括全台便利商店、夜市、計程車、博物館、百貨、餐館、機場等。其中，全台四大便利超商更是已實現了全線支付寶支付，桃園機場的商家覆蓋率也近 80%；計程車也達 30% 的市場覆蓋率。

而臺東近年大力發展國際觀光，透過辦理各種國際活動，大大提升國際旅客到臺東縣旅遊，並獲知名旅遊指南《孤獨星球》等國際媒體選為亞洲 10 大最佳旅遊景點。據交通部觀光局報告指出，去年大陸地區赴臺旅客超過 270 萬人次，佔外籍來臺旅遊百分比 39%，是佔比最高的觀光客源。

臺東縣政府為推動建置國際友善的支付環境，以提供外籍遊客更自由便利的多元支付選擇，特別與支付寶合作，並透過臺東縣在地的臺東金幣與支付寶平台結合，支付寶目前在臺東縣已有逾數百家在地店家使用，並由玉山銀行在地服務，共同推廣臺東縣觀光業、商戶及產品，同時促進當地觀光旅遊業。