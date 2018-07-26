【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三上升，因特朗普說服歐盟在貿易問題上做出讓步。道瓊斯指數上升 0.7% 至 25,414 點；標準普爾指數上升 0.9% 至 2,846 點；納斯達克指數上升 1.2% 至 7,932 點。

油价週三上升，因 EIA 公布上週美國原油庫存降幅超預期。?? 9 月期油上升 1.1% 至每桶 69.30 美元。金价上升，因美元下跌。?? 12 月期金上升 0.5% 至每盎司 1,241.0 美元。

香港股市週三上升，內地股市下跌。博彩股獲券商看好錄得大幅上升，其中美高梅中國（2282.HK）股價上漲 9.5%；造紙股亦造好；基建鐵路股輕微下跌。個股方面，歐舒丹（973.HK）凈銷售額按固定匯率計算按年增長 12.3% 且獲券商看好，股價上升 3.2%；招商銀行（3968.HK）上半年股東應佔溢利按年增加 14.0%，股價走高 1.1%。恒生指數上升 0.9% 至 28,921 點，國企指數上升 0.9% 至 11,074 點，香港股市成交金額減少 19.8% 至 864 億港元。上證綜合指數下跌 0.1% 至 2,904 點，滬深兩市成交金額減少 19.5% 至人民幣 3,962 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的中國鐵塔（788.HK）孖展認購未足額。

◇ 新鴻基（86.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將錄得同比顯著增幅，主要因公司期內表現有所改善所致。

◇ 太和控股（718.HK）公布，本月 24 日香港廉政公署人員到公司香港主要營業地點以執行一項搜查令，要求公司提供若干資料，包括 2009 年完成出售三間香港公司的非常重大出售事項；及 2009 年完成收購豐裕及弘輝的非常重大收購事項，以協助廉署調查。公司將於今日復牌。

◇ 英皇鐘錶珠寶（887.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年純利將錄得大幅增長約 300% 至 1.6 億港元，主要受惠於期內消費氣氛上揚使銷情理想及毛利率表現穩健，以及營運效率提升。

◇ 路勁基建（1098.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年之綜合溢利淨額將同比增長不少於 200% 至至少 11.2 億港元，主要受惠於期內公司交付的物業平均售價及面積皆大幅增加。

◇ 兗州煤業（1171.HK）公布營運數據，2018 年上半年公司商品煤銷量同比增長 33.1%，其中第二季度則同比上升 32.7%。

◇ 匯彩控股（1180.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈，主要受惠於 1）公司提供娛樂場管理服務之娛樂場的博彩收入增加約 10%，公司娛樂場管理服務收入相應增加約 10%，及 2）銷售電子博彩設備及系統的收入增加約 160%。

◇ 金川國際（2362.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將錄得股東應佔溢利約 6,000 萬美元，同比增長約 6.7 倍，主要受惠於 1）降低成本、持續的技術創新和生產流程改進，及 2）銅及鈷的平均售價分別按年增長，及銅及鈷產量增加。

◇ 中國奧園（3883.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年公司核心純利將同比增長約 50% 至人民幣 12.5 億元，主要受惠於期內交付予買家的總建築面積增加。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)