紐約匯市—ECB會議未見QE具體退場計畫 歐元廣泛走貶 BOJ積極 日圓上漲

週四 (26 日) 交易，歐洲央行 (ECB) 會議過後，歐元廣泛走疲，成為 G-10 貨幣中表現最差的貨幣。

一如外界預期，ECB 政策聲明保持利率不變，並維持 6 月時制定的計畫，即到年底前逐步結束資產收購計畫。ECB 強調，至少到明年夏季之前，不會展開升息。

即使市場並不預期 ECB 政策改變，但一些市場參與者先前仍期盼看到 ECB 更明確的貨幣政策正常化路徑。

ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 表示，歐元區經濟正走在「紮實、廣泛」的成長道路上，且歐美貿易談判的進展是一個「好跡象」，但現在還太早，不宜做出整體評論。

德拉吉也表示，ECB 並未計畫修改或增加利率前瞻性指引的用語， ADM Investor Services Global 全球投資分析師 Marc Ostwald 認為，這反過來「強調了理事會目前正塑造一些彈性，即在政策上的迴旋空間，這本身就是悄悄迴避了前瞻性指引，可能適用在 12 月時小部分結束 QE。否則德拉吉可以繼續對成長、通膨，甚至名義工資增長前景表示樂觀，並強調貿易相關的不確定性是關鍵風險。」

矽谷銀行資深外匯交易員 Nish Parekh 表示，德拉吉「在暗示明年夏季可能再次升息時，短暫地讓鷹派有樂觀的一瞥，但他卻又不願意給出明確日期。」

歐元兌美元下跌，自 1.1729 美元下降至 1.1647 美元，交易期間多數時間處於負面領域。

歐元兌其他貨幣均走疲，根據 FactSet，歐元兌英鎊下跌 0.1% 至 0.8885 英鎊，達 7 日低點；歐元兌日圓下跌 0.5% 至 129.50 日圓，接近 3 週低點。

有別於歐元跌勢，美元週四上漲。ICE 美元指數上升 0.4% 至 94.740。

布魯塞爾方面，歐盟脫歐談判代表拒絕了英國代表歐盟徵收關稅的提案，雙方同意於 8 月中旬再次召開會議，以處理脫歐過程剩餘障礙。

英鎊兌美元下跌，自週三的 1.3191 美元下降至 1.3110 美元。英國央行下週可望升息，縮限了英鎊貶值空間。

其他貨幣，土耳其的里拉兌美元大跌，係因該國居留一位美籍牧師，遭川普威脅施以制裁。美元兌土耳其上漲 1.9% 至 4.8647 里拉。

由於市場靜待日本央行 (BOJ) 下周的政策會議，日圓兌美元和其他高收益貨幣稍微上漲。

消息人士透露，有鑑於通膨頑固地處於低檔，BOJ 正異常活躍的討論，可能在下週會議 (7/30-7/31) 上調整其收購股票的技術。此一消息激勵週一日圓短暫上升，且殖利率也飆升。

日圓兌美元週四上升 0.17% 至 111.16 日圓。

人民幣在週三反彈後，週四再次走跌，削弱市場廣泛風險胃口。

離岸人民幣兌美元匯率下跌 0.31％至 6.7865。

自 6 月中旬以來，因為貿易緊張情緒升溫，讓以出口為導向的新興市場備受壓力，人民幣貶值超過 6%。

根據一項路透調查，過去 2 週來，投資者對所有新興亞洲貨幣的看跌情緒上升。