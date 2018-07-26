【大行報告】匯證對雅居樂(03383-HK)好狠呀！

匯豐證券對雅居樂集團(03383-HK)好狠呀！匯豐證券將雅居樂目標價由原來17港元下調至13.5港元，下調幅度多達20%，評級維持「持有」。該股現報12.52元，升0.32%。

匯證認為雅居樂面對信貸收緊及高槓桿率，而銷售亦較預期放緩，並預期雅居樂今年底淨負債比率將上升12.9%至145%。有關因素令雅居樂目前股價缺乏短期刺激因素。

本月初，雅居樂集團公布，截至2018年6月30日止月份，集團連同合營公司及聯營公司的預售金額為84.3億元(人民幣.下同)，同比增長6.3%；預售建築面積為69.5萬平方米，平均預售價為每平方米12131元。

截至2018年6月30日止六個月，集團連同合營公司及聯營公司的累積預售金額為465.5億元，同比增長15.2%；累積預售建築面積為355.1萬平方米，平均預售價為每平方米13,107元。

雅居樂主席、執行董事兼總裁陳卓林於7月17日在場内以每股平均價11.9738港元增持164.8萬股，涉資約1973.28萬港元。增持後，陳卓林的最新持股比例由64.74%升至64.79%。

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