盤前財經大事搶先讀2018年7月26日

今日操盤前瞻

美國 6 月耐久財訂單

日本 6 月 PPI

南韓第 2 季 GDP

ECB 利率決策

法說會：TPK-KY、台灣大、友達、台郡、旺宏、聯邦銀

除權息：富邦台、富邦公司治理、國泰臺灣低波動 30、台泥、堤維西、神隆、中鋼、晶華、玉山金、江興鍛、龍巖、同欣電、群電、中鼎、宇峻、兆利、廣明、維熹、萬達光電

〈鴻海窘貼息〉除息首日貼息 14 年來第二次 三大法人終止連八買

鴻海 (2317-TW) 除息首日表現不佳，法人指出，除受外資降評下修目標價影響外，蘋果產品比重依然過高、代工費恐遭壓縮影響獲利，都使市場觀望氣氛濃厚。據了解，鴻海在除息首日貼息的情形近 14 年內來只有 2 次，上一次是在 2008 年，那一年剛好是金融海嘯，第二次就在今年。閱讀全文...

穩懋陳進財：下游庫存 Q3 可望消化完畢 全年估持平去年

穩懋 (3105-TW) 第三季受部分客戶備庫存影響，營收恐季減 1 成。不過董事長陳進財指出，預期下游庫存在第三季差不多可以消化完成，第四應可望恢復正常拉貨。但全年受到第三季旺季不旺的影響，今年營運仍看保守，估與去年持平。閱讀全文...

〈Line 進純網銀〉釋股引想像 北富銀看後續規畫 聯邦銀不評論

社群平台 LINE Pay 董事會今 (25) 日通過接受台北富邦銀行與聯邦銀行投資，總投資金額超過台幣 47 億元，其中台北富邦銀行佔股 19.99%，聯邦銀行佔股 10%，這是 LINE Pay 第一次在海外釋股，由於 LINE 不排除在台灣設立純網銀，業界猜測此次釋股與爭取純網銀業務有關。閱讀全文...

〈聯想拚市佔〉電競新品上市 今年銷量年增 2 成 台廠供應鏈樂

聯想旗下電競品牌 LEGION 昨 (25) 日發表新品，並同步宣布第 2 季在台灣電競市場已經站上雙位數市占率，台灣區總經理林祺斌表示，期待在電競產品年增率優於整體市場的 15 至 20%。法人指出，聯想相關供應鏈包括仁寶 (2324-TW)、可成、新普等有望受惠。閱讀全文...

〈分析〉殖利率曲線反轉？6 大理由要你免驚！這正是買進良機

美股牛市進入第 9 年，一些投資者也越來越重視「殖利率曲線」是否收窄甚至反轉等不祥跡象。一旦 2 年期公債殖利率高於 10 年期公債殖利率時，就被稱為殖利率曲線反轉，幾乎自 1950 年代以來，每一回經濟衰退之前都會出現這樣的現象。閱讀全文...