騰訊(00700-HK)ADR收升5.52元 匯控(00005-HK)港交所(00388-HK)齊漲

美國總統特朗普於周三(25日)會見到訪的歐盟委員會主席容克，據報獲得歐盟讓步，避免貿易戰，美股尾市做好。港股ADR指數收報29176點，升255點，升0.88%。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報385.32元，較港收市升5.52元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.11元，較港收市升1.06元；港交所(00388-HK)ADR收報240.25元，較港收市升1.25元。

內銀內險股續漲，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.25元，較港收市升0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.88元，較港收市升0.03元。中人壽(02628-HK)ADR收報20.37元，較港收市升0.17元。

油價造好。中海油(00883-HK)ADR收報13.09元，較港收市升0.21元；中石油(00857-HK)ADR收報5.82元，較港收市升0.06元；中石化(00386-HK)ADR收報7.43元，較港收市升0.07元。

中移動(00941-HK)ADR收報70.21元，較港收市升0.46元；聯通(00762-HK)ADR收報9.81元，較港收市升0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.6元，較港收市升0.05元。

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