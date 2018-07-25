中鋼協：上半年鋼鐵行業利潤同比增長超1.5倍

新華社7月25日消息，中國鋼鐵工業協會25日發佈的數據顯示，上半年，我國約380家主要鋼鐵企業實現銷售收入1.97萬億元，同比增長15.33%;實現利潤1392.73億元，同比增長151.15%。

隨著效益好轉，企業資產負債率持續下降。據協會統計，6月末，鋼鐵企業資產負債率下降至67.3%，同比下降3.97個百分點。不過企業負擔依然較重，各項費用均呈上升態勢，上半年380家會員企業支出費用同比增長11.7%。

“上半年，鋼鐵行業運行保持了多年未有的平穩態勢。但是下半年不確定因素增多，特别是國際貿易摩擦、供暖季停產限產以及燃料價格波動等都將帶來新的挑戰。”中鋼協會長於勇說，6月份我國粗鋼日產量再創歷史新高，下半年如果仍然保持如此高的產量，會進一步加大鋼材市場的壓力和風險。

他認為，國民經濟對鋼鐵需求整體將繼續保持穩定。但隨著經濟結構不斷調整，投資拉動由“鐵公基”轉向戰略性新興產業及高科技產業，傳統用鋼行業對鋼鐵產品需求有增有減，併且轉向質量和品質提升，這對鋼鐵企業提出了更高要求。

“企業要結合自身特點，研究轉型升級戰略和路徑，推動企業向高質量發展轉變。”於勇說。

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