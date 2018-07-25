週黑鴨(01458-HK)已採納受限製股份單位計劃

週黑鴨(01458-HK)公佈，公司已於2018年7月25日採納受限製股份單位計劃。受限製股份單位計劃的目的為透過向集團的董事、高級管理層及僱員提供擁有公司股權的機會，獎勵彼為集團作出的貢獻，吸引、激勵及挽留技術熟練與經驗豐富的人員為集團的未來發展及擴張而努力。

董事會不時及全權酌情決定甄選任何合資格人士參與受限製股份單位計劃，併釐定將予授出股份數目以及授出條款及條件。董事會將透過發出授予函以向任何其所甄選合資格人士作出授出受限製股份單位要約。獲選人士可按授予函所載方式接受授出受限製股份單位的要約。根據受限製股份單位計劃授出的受限製股份單位數目上限總數(不包括根據計劃規則已失效或註銷的受限製股份單位)須為受託人就受限製股份單位計劃不時持有或將持有的股份數目。

董事會可不時釐定受限製股份單位的歸屬標準、條件及時間表，而該標準、條件及時間表須載於授予函。公司可以委聘受託人以協助管理受限製股份單位計劃。董事會可於若幹情況下酌情註銷尚未歸屬或失效的受限製股份單位。惟董事會提前終止，受限製股份單位計劃於首次授出受限製股份單位日期起計10年有效及生效。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)