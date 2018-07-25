外資昨終止連7買態度轉觀望 鴻海除息首日陷貼息窘境

鴻海 (2317-TW) 今 (25) 日除息，除息參考價 83.2 元，雖然下半年可望迎來產業旺季，但開盤後賣壓湧現，早盤下挫近 1%，盤中跌幅雖收斂，但股價仍在平盤下遊走，除息首日陷貼息窘境。

鴻海今年預計每股配發現金股利 2 元，除息參考價 83.2 元，但開盤走低，最低來到 82.4 元，下跌 0.99%，盤中一度重返平盤，但後續動能不足，午盤仍現貼息走勢。

在鴻海今日除息前，三大法人連續 8 個交易日買超鴻海共計 6.35 萬張，其中外資買超 3.54 萬張，自營商也有買超 2.69 萬張、投信則小買 1169 張。惟外資昨 (24) 日賣超 4795 張、終止 7 連買，增添市場觀望氣氛。

據了解，今年下半年蘋果可能推出 6.5 吋和 5.8 吋 OLED 版 iPhone、以及 6.1 吋 LCD 版 iPhone。市場推測，6.1 吋版新機可能由鴻海與和碩 (4938-TW) 組裝，5.8 吋 OLED 版新機可能由鴻海主導，6.5 吋 OLED 版由鴻海與和碩代工。

鴻海今年預計共將發出 346.57 億元的現金股利，發放日訂於 8 月 24 日。此外，鴻海先前在股東會上通過現金減資 2 成，屆時也將退還股東每股現金 2 元。