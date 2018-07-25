顧立雄：敵意併僅限民民併 公股合意併可用資本計提優惠

金管會今 (25) 日召開金融整併公聽會，金管會主委顧立雄表示，初步規劃若要參與金金併，必須符合資本充實等四大條件，作為非合意併購的前提，至於買方條件如何調整，內部還在討論中，此外，非合意併購僅限於「民民併」，若公股銀行要推動「合意併購」，可適用金金併資本計提優惠。

顧立雄今日上午親自主持增加金融機構整併誘因政策方向公聽會，會中邀請金控、銀行、中央銀行、財政部、銀行公會、壽險公會及證券公會等單位與會。

針對公聽會討論內容，顧立雄下午出席第 12 屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮會前表示，業者已提出相關建議，金管會將彙整所有意見，進行審慎評估，而目前非合意併購僅限民民併，相關門檻會考慮調整，不會將公股金控及銀行計入。

顧立雄表示，公聽會中有業者希望金金併的資格條件放寬，例如經營能力原本要求是過去 3 年平均 ROA 和 ROE 必須在同業的 2/3 水準，但業者希望門檻可以調整，這部分金管會也會研議。

顧立雄說，金金併的適用原則對象是民營金控和銀行，若公股金控和銀行，經確實評估後，想要啟動合意併購，不排除可適用資本計提優惠。

根據金管會規劃，金控或銀行非合意併購資格條件審查有四大項，包括第一資本充實，金控設算取得控制性持股之雙重槓桿比率不得超過 125%，銀行設算取得控制性持股，投資總額不得超過投資時銀行淨值之 40%。

第二經營能力佳，金控或銀行最近 3 年經會計師查核之合併報表無累積虧損、最近 3 個年度 ROE 及 ROA 平均數屬同業前 2/3 水準；第三有國際布局發展能力，金控旗下子公司或銀行於 3 個以上國家或地區設有營業據點，且其中 1 個營業據點經營業務超過 5 年，但營業據點不含辦事處。

第四企業社會責任良好，金控或銀行前一年度的公司治理評鑑屬前 35%，並能提出深耕社會責任具體事蹟者，如積極參與社會或公益活動、消費者保護、勞資關係與員工福利、環境永續等、企業社會責任政策等事項有具體良好事蹟等。