中國水泥市場旺 亞泥Q2 EPS挑戰1元 全年上看3元

亞泥 (1102) 旗下中國亞泥第二季續旺，法人預估，單季出貨價維持第一季高檔，較前一季成長 3 成，出貨量更較上季大增 5 成，加上轉投資遠東新 (1402) 獲利翻倍，EPS 有機會挑戰 1 元，較去年同期成長超過一倍。展望下半年，儘管近期水泥出現鬆動，不過，錯峰生產執行可望較去年嚴，營運可望維持高檔，全年 EPS 有望挑戰 3 元，創下近幾年新高，較去年成長近一倍。目前中國水泥市場需求穩定成長，先前亞泥表示，政府公共建設增加，過去二年中國政府政策落實，整體價格維持不錯，2018 年頭到現在持續推動政策，只要經濟成長維持 6.5% 以上，房地產、基礎建設投資繼續，亞泥中國會有一個比較亮麗的成績單。



亞泥第二季合併營收 224 億元，較前一季大增 35%，主要受惠中國市場業績成長，法人預估，亞泥中國單季出貨價維持第一季高檔，較前一季成長 3 成，出貨量更較上季大增 5 成，加上轉投資遠東新 (1402) 獲利翻倍，EPS 有機會挑戰 1 元，較去年同期成長超過一倍。



展望下半年，亞泥中國 7 月上旬水泥價格仍持平於 6 月，儘管近期水泥出現鬆動，7 月下旬有可能跟進降價，不過，錯峰生產執行可望較去年嚴，法人預估，且亞泥中國水泥產區庫容比僅 50%-60%，低於去年同期，第三季水泥價格下滑有限，獲利將維持高檔，第四季旺季來臨更將推波業績向上，全年 EPS 有望挑戰 3 元，創下近幾年新高。