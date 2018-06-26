〈亞泥股東會〉徐旭東：美中貿易影響不大 台灣要莊敬自強

亞泥 (1102-TW) 董事長徐旭東今 (26) 日在股東會後表示，美中貿易戰從兩國公布的課稅比率來看，都在 10% 以內，其實影響不大，主要是心理層面的衝擊，美國總統川普和中國國家主席習近平雙方各有想法，台灣只能採納而且莊敬自強，自己不能亂。

美中貿易戰火延燒，引發全球關注，徐旭東說，全球最近有不少的變化，美股道瓊工業指數昨天大跌，也是受中美貿易問題的影響，不過，徐旭東強調，這是中美雙方的策略，台灣只能接納，外面亂我們自己不能亂。

亞泥今日股東會，公民團體除在場外抗議之外，在徐旭東致詞時，也有進入會場的人員舉黑布條大聲抗議，不過馬上被工作人員請出會場，徐旭東強調，台灣是一個民主自由的國家，尊重民眾的抗議，但應該合法，場內要發言可以，但也應該依照議事規則，而非刻意鬧場。

徐旭東說，發言要依照大會程序，股東大會代表 89000 多個股東，沒有經過程序忽然站起來就發言，很抱歉，股東會不准這樣做；徐旭東同時指出，亞泥新城山礦場晚上根本沒在採礦。

亞泥總經理李坤炎強調，晚上挖礦絕非事實，新城山礦場每天作業只到下午 5 點，且爆破有一定時間，相關資訊公開透明；對於公民團體聲稱，沒有任何富世村的族人在亞泥工作，不斷以不實言論，混淆視聽，甚至企圖衝入會場，與維持秩序的警察爆發衝突，造成股東和出入民眾困擾，亞泥表示遺憾。