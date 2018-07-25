高溫推升家電銷售 富邦媒涼感、除濕商品銷售倍增

富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網今年前 5 個月 3C 家電銷售成長亮眼，年增幅度近 6 成，而 6 月開始推出品牌日優惠活動，合作的 3C 及家電品牌屢創佳績。富邦媒表示，6 月登場的 ASUS 超級品牌日當日業績較平日成長 5 倍；7 月接棒的伊萊克斯超級品牌日，則創下雙 11 購物節 5 倍的銷售業績，而除特殊品牌日合作之外，家電類商品平日的銷售也會隨天氣變化增加。富邦媒提到，近期夏日午後雷陣雨持續下不停，因此除濕機或者除濕機、空氣清淨機二合一的商品就相當受到歡迎，根據旗下 momo 摩天商城統計，每逢季節性豪雨或連續下雨日，除濕機銷量都較平日成長一倍以上；而在暑期悶熱、高溫破表的日子，涼感衣著類的商品也較平日成長 30-40%。



此外，富邦媒也表示，夏天適當使用涼夏降溫家用品有助於節能省電，因此涼墊、睡墊型等商品普遍在夏季受到歡迎，銷量較平日成長 40%。而涼墊、睡墊、冷凝膠類商品除了人類使用之外，也用於毛小孩的寵物用品上，因應夏日季節毛小孩的散熱需求，涼墊、睡墊備貨量增加 6 成，業績上揚 5 成。