成本壓力加劇 美國PMI價格指數漲幅創九年來新高

由於美國企業繼續面臨嚴峻的成本壓力，私營企業產出品價格加速上漲。7 月美國 PMI 產出品價格指數漲幅創下自 2009 年 10 月首次統計該指數以來的新高。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 認為這主要是受貿易摩擦的影響：

「貿易摩擦顯然已成為令人擔憂的主要原因，尤其是在製造商之間。企業越來越擔心關稅和貿易戰對需求、價格和供應鏈的影響。」

Williamson 指出，7 月產出品價格大幅上漲，公司則將不斷上漲的成本轉嫁給消費者，而這反過來又與關稅息息相關。

同時，在關鍵投入日益短缺的情況下，供應鏈延誤率也創下歷史新高，這通常預示着價格將進一步上漲。

根據 IHS Markit 發布的數據顯示，7 月美國製造業 PMI 初值 55.5，超過預期 55.1，6 月終值 55.4；7 月美國服務業 PMI 初值 56.2，創 1 月份以來新低，預期 56.3；6 月終值 56.5。

而 7 月美國綜合 PMI 初值為 55.9，不及 6 月終值 56.2。

Williamson 評論稱：

「7 月份的調查數據顯示，美國經濟在經歷了第第二季的強勁增長後，仍舊保持了強勁的增長勢頭，這是 2018 年下半年的良好開端。儘管 7 月份 PMI 指數較 6 月份有所下降，但與第第二季的平均水平保持一致，目前美國經濟增長率為 3%。」

Williamson 還提到，強勁的國內需求幫助服務業保持了令人印象深刻的增長，也有助於緩解出口需求的萎縮。7 月，美國商品出口訂單已經連續第二個月出現下降。

另外不只是美國，歐元區在今年 7 月的 PMI 綜合指數也出現了下滑。

7 月歐元區、德國和法國的三組製造業 PMI 均高於預期，但服務業和綜合 PMI 全線不及預期。

路透社分析認為，歐元區 7 月服務業 PMI、綜合 PMI 均不及預期，主要原因是對美國貿易問題的擔憂以及全球經濟增長放緩導致樂觀情緒進一步惡化。