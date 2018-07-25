〈工業4.0論壇〉台達電海英俊：投資自動化 最快2年內可回收

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊今 (25) 日出席工業 4.0 大未來論壇，致詞時表示，工業 4.0 主要著重兩個重點，包含彈性生產與少量多樣智能化，工業自動化除有助產品品質、良率提升外，土地利用、人力需求也能獲得顯著改善，且投資自動化「2 年內成本一定拿得回來」。

海英俊表示，工業演進從 1.0 蒸氣製造、2.0 電力供應、大量生產，到了 3.0 則是資訊自動化，現在著墨的工業 4.0 則是朝彈性生產、少量多樣智能化的未來趨勢發展。

他以台達電吳江廠 PLC(可程式控制器) 示範產線為例，經過自動化系統整合後，與 3 年前相比，整體產能提升 4 成、產線直通率從 93.79% 提高至 97.21%，產品品質良率也同步提升，生產使用面積減少 6 成，人力需求更從 42 人減少至 5 人，年底前還要再減 2 人。

海英俊也提及，除硬體設備需要自動化，軟體也是智慧製造中不可或缺的一環；台達電 2 年前收購羽冠，併進自動化事業，目前成效還不錯。

在近年發展機器人技術應用上，台達電陸續推出四軸、六軸機械手臂，至今產量累計超過 2000 支。

海英俊強調，台達電機器人除了減速機以外，從伺服馬達與驅動器、控制器、人機介面、視覺系統、感知系統等關鍵零組件到相關軟體都是自行研發製造，自製率達 85%，成本優勢大，也是台達電布局工業自動化的一大利基。目前台達業務可以分成三大部分，電源電腦產品、智慧製造自動化、樓宇自動化。其中電源電腦已經是全球領導品牌，自動化將著重在工業 4.0、樓宇自動化則將朝減少建物耗能成本為方向。