〈外銀看今年景氣〉成長速度已見頂 星展估今年台灣GDP成長率2.8%

針對台灣景氣看法，星展集團經濟學家馬鐵英今 (12) 日表示，今 (2018) 年 2 月將台灣全年經濟成長率 (GDP) 從 2.5% 上修至 2.8% 後，目前星展維持今年 GDP 成長 2.8% 的預測，此外，她也指出，觀察台灣外銷訂單、出口、工業生產和製造業採購經理人指數 (PMI) 等指標已見頂，但尚未明顯回落，估下半年經濟恐溫和回落。

台灣勞動市場方面則持續保持緊縮，馬鐵英表示，台灣失業率已下降至 2001 年以來最低點，經常性薪資成長幅度超過 2%，勞動市場的改善，將是支撐下半年的內需表現的重要關鍵。

台灣下半年有四風險 出口放緩衝擊最大

展望下半年台灣經濟發展，馬鐵英點出四大風險，包括出口放緩、油價波動、美元升值和地緣政治等。其中，隨著今年第 2 季貿易保護主義蔓延，歐洲、日本和中國經濟成長已開始放緩，而出口依賴度高、出口集中度高的台灣同樣有出口放緩的風險。

目前國際油價維持高檔，馬鐵英表示，油價每上漲 10%，台灣消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3 個百分點，而 CPI 的上升，將會導致企業利潤以及民眾購買力縮水。

至於市場關注美中貿易戰對台灣的影響，馬鐵英指出，台灣與中國大陸的供應鏈融合度高，若美中貿易戰進一步升溫影響消費電子產業，在中國加工生產的台商，以及向中國大陸出口產品的台商恐受到影響。

但長期來看，台灣電子產業，特別是半導體等高階電子供應鏈仍具優勢，有很大機率會獲得資安等相關產品的轉單效應。

整體來看，馬鐵英說，若美中貿易戰進一步擴大，美國和中國今年經濟成長率可能下降 0.2 至 0.3 個百分點，若美中兩國經濟成長率都下修 0.5 個百分點時，台灣經濟成長率則會下修 1 個百分點，到時台灣經濟成長率恐怕不保 2。