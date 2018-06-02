熱門股─達運FMM新產能Q3投產 搶搭OLED順風車

中國大陸 OLED 產能投資陸續展開，加上樂金顯示器 (LGD)OLED 面板除可供貨給蘋果 iPhone ，近期又傳 Google 今年新款 Pixel 3 系列手機也將搭載 LGD 的 OLED 面板；背光模組廠達運 (6120-TW) 布局 OLED 面板關鍵材料精密金屬遮罩 (FMM)，新產能預計第 3 季開出，法人看好可望搭上這波 OLED 需求順風車。

達運現有 1 條 FMM 實驗線，已獲主要客戶認證，據指出，目前僅小量供貨給友達 (2409-TW)、蘋果，同時還鎖定韓國及中國市場；FMM 新產能預計今年第 3 季投產，月產能將達 3000 片。

達運積極轉型，今年組織調整成五大利潤中心，去年營收占比以整機成品及半成品營收 50%；背光和面板模組約 30%；模具精密加工、FMM 僅約 3%；新產能加入後，法人估今年 FMM 占比可望提高至 3-5%，明年上看 10%。

達運今年第 1 季營收 47.12 億元，年減 41.65%，毛利率下滑到 3.81%，本業出現虧損，營業虧損 2.51 億元，在業外收益挹注下，稅後純益 1.33 億元，每股純益 0.2 元。

FMM 可望成為挹注營運成長的新動能，達運股價日前一度拉升至 30.65 元，短暫站上半年線後走跌，周五收十字線，以 26.9 元作收，守在月線之上。