比特幣價格回升攻上8400美元 台挖礦族群組價群攻漲停

比特幣受惠可能獲得美國納入監管利多帶動，一度衝上 8400 美元，激勵台相關挖礦概念股今 (25) 日股價表現，包含撼訊、青雲、映泰、華擎等強攻漲停，技嘉、麗臺、承啟等也有半根漲停板表現，其中撼訊股價再登近月新高，股價站上 150 元大關。

據外電報導，美國證券交易委員會 (SEC) 和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 昨日指出，比特幣 ETF 和其他加密貨幣 ETF 產品「幾乎確定」會在今年獲得批准，激勵比特幣今 (25) 日持續上漲，飆上 8400 元美元，寫下 2 個月來新高價。

台挖礦概念股早盤由撼訊再度帶頭攻上漲停，青雲、映泰、華擎一度亮燈鎖停，相關概念股如麗臺、承啟，漲幅都在半根漲停板以上，一線顯卡廠技嘉早盤漲幅最高來到 7%，微星昨日一度攻漲 9.7%，今日早盤平盤整理。

撼訊今天早盤攻上漲停價 151 元，寫下近月來新高，6 月營收 4.06 億元，月減 27.4%、年減 6.73%，第 2 季營收為 12.44 億元，季減 59.83%、年增 29.03%，上半年營收 42.36 億元，年增 193.9%。

撼訊第 2 季因應挖礦需求遞減，力求出貨清庫存，累計稅後純益為 1715 萬元，每股純益 0.38 元，季減 96.27%、年減 61.22%。ck6824