【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二個別發展，Alphabet（GOOG.US）股價大漲。道瓊斯指數上升 0.8% 至 25,242 點；標準普爾指數上升 0.5% 至 2,820 點；納斯達克指數微跌至 7,841 點。特朗普將與歐盟進行貿易談判。

油价週二上升，因中國將增加基建支出的消息，緩解了市場對美中貿易局勢可能減弱中國對石油需求的擔憂。?? 9 月期油上升 0.9% 至每桶 68.52 美元。金价上升，因美元下跌。?? 12 月期金微升至每盎司 1,234.6 美元。

香港和內地股市週二上升。中國國務院常務會議部署推動基建投資，基建鐵路股跑贏大市，中鐵建（1186.HK）及中交建（1800.HK）分別大漲 13.7% 及 11.9%；水泥股造好，海螺水泥（914.HK）上漲 8.2%；公用股逆市下跌。個股方面，丘鈦科技（1478.HK）於開發 3D 結構光模組和屏下指紋識別模組的新產品上取得重大突破，股價飆升 53.6%；安東油服（ 3337.HK ） 發布盈利預喜， 股價上升 8.3% 。恒生指數上升 1.4% 至 28,6 63 點，國企指數上升 2.3% 至 10,974 點，香港股市成交金額增加 28.4% 至 1,078 億港元。上證綜合指數上升 1.6% 至 2,906 點，滬深兩市成交金額增加 19.4% 至人民幣 4,942 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的歌禮製藥（1672.HK）孖展錄得超額認購約 1 倍。

◇ 中國石化（386.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長 50% 左右至約人民幣 406 億元（其中第一季度股東應佔溢利按年上升 12.8% 至人民幣 188 億元），主要受惠於上半年國際原油價格同比增長，公司上游業務大幅改善，同時中下游業務加大結構調整及優化力度，公司盈利能力同比增長。

◇ 中國鐵塔（788.HK）是全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商，截止 2018 年 3 月 31 日，公司運營並管理 1,886,454 個站址並服務 2,733,500 個租戶。截至 2017 年 12 月 31 日及在 2017 年，按站址數量、租戶數量和收入計，公司在全球通信鐵塔基礎設施服務提供商中均位列第一；以站址數量計，在中國通信鐵塔基礎設施市場中的市場份額為 96.3%，而以收入計，市場份額則為 97.3%。2015-2017 年，公司營業收入分別為人民幣 88.0、560 及 687 億元；分別錄得年度虧損人民幣 36.0、利潤人民幣 7,600 萬元及利潤人民幣 19.4 億元。2018 年第一季度營業收入及期內溢利分別為人民幣 172 億元及 3.8 億元，分別同比增長 4.8% 及下跌 21.5%；而 2018 年上半年營業收入同比增加 6.2%，營業利潤按年上升 15.9%。公司今天起至 7 月 31 日招股，預計 8 月 8 日上市，招股價介乎 1.26-1.58 港元，淨集資額約 602 億港元（招股價中位數），市值介乎 543-681 億港元，相當於 24.2-30.3 倍 2017 年市盈率。基石投? 者???16.4%-20.6% 全球? 售股份。

◇ 歐舒丹（977.HK）公布，2019 年第一財季（截止 6 月 30 日），公司的凈銷售額按報告匯率計算增長 6.2%，按固定匯率計算按年增長 12.3%；撇除 LimeLife 後，可比的銷售額同比增長 3.6%。此外，同店銷售同比增長 0.6%。

◇ 中核國際（2302.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈，主要受惠於預期天然鈾及電子產品貿易業務收入同比大幅增長，及於前年度中國稅務撥備之回撥。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)