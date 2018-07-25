【異動股】工程機械板塊走勢強勁 山推股份(000680-CN)等股漲停

今日早盤，工程機械板塊走勢強勁，截至發稿，達剛路機(300103-CN)漲停報10.49元，山推股份(000680-CN)漲停報4.03元，天橋起重(002523-CN)漲逾6%，柳工(000528-CN)盤中一度漲逾8%現漲5.62%報11.47元，三一重工(600031-CN)、廈工股份(600815-CN)、日發精機(002520-CN)、山東礦機(002526-CN)等股漲逾3%。

消息面上，中國汽車工業協會數據顯示，今年1～6月，中國重卡市場保持了高增長態勢，累計銷售67.18萬輛，同比增長15.11%。需要說明的是，重卡月度銷量數據在上半年一度刷新歷史新高紀錄。伴隨著重卡市場產銷量的持續高增長，濰柴動力、威孚高科、中國重汽、上柴股份等產業鏈上市公司一季度或上半年業績向好。

根據上市公司披露的機構調研記錄，這些工程機械重卡產業鏈上市公司近期成為機構密集調研的對象。

此外，有機構分析稱，今年上半年中國挖掘機銷量同比增速顯著，尤其是出口數據繼續高歌勐進，海外銷量再度實現翻番，均表明工程機械行業回暖勢頭仍在延續。而近期政策面的微調使得市場預期得到改善。國家三年重大項目投資規劃的影響力仍在持續，隨著促進大型基建項目的落地和建設仍會支撐工程車的增長，工程機械板塊將受到資金持續追捧。

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