盤前財經大事搶先讀2018年7月25日

今日操盤前瞻

台經院發布最新經濟預測

美國 6 月新屋銷售

南韓 7 月消費者信心指數

法說會：聯電、訊連、中鼎

除權息：鴻海、鴻準、宏致、大聯大、融程電、瑞儀、南帝、精技、太子、漢翔、大車隊、統一證、先進光、盈正、碩禾、佐登 - KY、青雲、頎邦、明基材、裕融、黑松、集雅社、力致

增資股上市：矽力 - KY、九齊

鴻海除息秀今上演 三大法人連 8 買 填息之路受關注

鴻海 (2317-TW) 除息秀將於明 (25) 日登場，每股將配 2 元現金股利。市場看好鴻海下半年可望受惠蘋果 iPhone 新機組裝效應，各方資金也展開佈局，三大法人已連續買超 8 個交易日，共計買超 6.35 萬張，隨著三大法人積極積極進場參與，鴻海除息後能否順利填息，將備受矚目。閱讀全文...

〈中國假疫苗事件〉台廠供應有限 估受惠轉單機會不大

中國爆出假疫苗事件，長生生物旗下除了狂犬病等疫苗有問題外，流感疫苗也傳出行賄等事件，引發市場疑慮，工研院認為，受限法規及檢驗規範不同，轉單效應有限。閱讀全文...

〈歐盟祭反壟斷制裁〉遭開罰 23 億元 華碩已認列在 Q1 財報

華碩 (2357-TW) 因涉及操控網路價格，遭歐盟反壟斷組織開罰 6352.2 萬歐元 (約新台幣 22.77 億元)，華碩昨 (24) 日表示，相關金額已在今年第 1 季認列，因採取合作方式，因此和解金有 40% 減免，未來也將遵守法律規範執行業務。閱讀全文...

〈中光電法說〉下半年營收逐季增溫 miniLED 最快明年量產

中光電 (5371-TW) 今 (24) 日召開線上法說會，法人關心美中貿易戰是否衝擊相關營運，中光電強調，對兩大事業群完全沒有影響，在新技術的開發上，mini LED 已配合客戶開案，預估最快可在明年量產，初期以高階顯示器產品為主。閱讀全文...

〈牧德科技法說〉擬辦現增案籌資 擴大 AI 研發中心並覓地生產

牧德 (3563-TW) 今年上半年稅後純益 5.25 億元，每股純益 12.33 元，超越去年一整年獲利，下半年 PCB 產業進入需求旺季，公司下半年業績仍可維持高成長，全年營收挑戰 30 億元，公司也計畫設立 AI 研發中心、擴廠集中生產並切入工業用智慧取像模組的生產。閱讀全文...