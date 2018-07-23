不怕499之亂 Nokia兩款新機登台 鎖定中低階客層

電信三雄 499 元 4G 吃到飽價格戰，嚴重衝擊台灣智慧手機市場銷售，根據市調機構統計，6 月台灣智慧手機銷售量 45.1 萬支，再創近年新低，但是趁著蘋果新機上市前，非蘋陣營近期新機一支支上市，HMD Global 今 (23) 日宣布 Nokia 6.1 Plus 及 Nokia 8110 4G 版正式在台上市，搶進中低階市場；台灣、香港及澳門地區總經理翟治豪認為，消費者換機需求仍在，看好下半年手機市場表現。

針對 499 電信資費對手機市場的影響，翟治豪指出，即使電信換約需求受 499 影響，但消費者換機需求仍在，所以看好未來手機市場發展，他表示，Nokia 不斷傾聽消費者意見，推出符合粉絲們的手機，相信在同業新機的推升下，看好下半年市場表現。

翟治豪說，目前 Nokia 手機在全球 170 個市場上市，合作銷售夥伴達 600 家，零售據點約 25 萬家，過去 16 個月時間約有 16 款 Nokia 手機上市，去年全球銷量超過 7000 萬支手機，大部分是功能型手機，在台灣已先後開賣 Nokia 3、5、6、7、8 系列手機及功能型手機。

他表示，Nokia 3310 復刻版去年 10 月在台灣上市後，短短 3 個月銷量逾萬支；以整體手機銷售來看，則以 Nokia 3 的銷售表現最佳，更勝 Nokia 3310；翟治豪說，根據調查顯示，Nokia 全球用戶年齡中 66% 為 30 歲以下的年輕人，台灣的比例相同，已經跳脫老人機的刻板印象。

HMD Global 今日宣布 2 款手機將在台上市，其中，Nokia 6.1 Plus 為旗下首款瀏海機，搭載 19:9 無邊際螢幕及 AI 智慧鏡頭相機等功能，單機建議售價 7990 元，將自 8 月 1 日起在遠傳 (4904-TW) 門市、經銷商、連鎖賣場和電商平台同步開賣。

另外，在今年 MWC 首次亮相的 Nokia 8110 4G 復刻版，也同步登台開賣，單機建議售價 2790 元，預計 7 月 24 日在全台經銷商、連鎖賣場及電商平台同步開賣，於 8 月 8 日則在全台中華電 (2412-TW) 及遠傳門市開賣。