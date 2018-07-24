魯比尼：全球經濟復甦 可能被川普葬送

根據 MarketWatch 分析報導，末日博士魯比尼指出，儘管全球經濟依舊溫和擴張，然而各國的成長却已不再同步。歐元區，英國，日本與幾個脆弱的新興市場國家，成長已見減緩。而美國與中國經濟則依舊擴張，但美國經濟擴張係由難以持續的財政振興政策所推動。

更糟的是，由中美兩國共同推動的全球經濟成長，現在則因貿易戰升高，而受到威脅。川普政府已實施了鋼鋁關稅，還對廣泛中國商品課徵關稅。目前更考慮對歐洲與其他地區的汽車提高關稅。此外，北美自由貿易協定 (NAFTA) 重新協商，現在亦已受阻。

因而，全面貿易戰的風險已然上升。

由於美國經濟接近充分就業，加上財政振興政策，還有油價與商品價格上漲，正逐漸引發了通貨膨脹。因而，聯準會 (Fed) 升息必須快過預期，還得縮減資產負債表。更糟的是，與 2017 年不同，美元現在走強，將導致美國貿易赤字進一步擴大，引來更多貿易保護主義政策。

同時，通貨膨脹上升的展望，也促使歐洲央行考慮緩慢結束非傳統的貨幣政策，這代表全球的貨幣寬鬆措施將會減少。美元走強，升息及流動性減少，對新興市場而言，絕非好兆頭。

同樣的，成長減緩，通貨膨脹上升，加上貨幣政策的寬鬆程度減少，將會壓抑投資人的信心，讓全球經濟復甦陷入風險。