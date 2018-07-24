〈虛擬貨幣新趨勢〉比特幣ETF「幾乎確定」將在今年稍晚獲得美方批准

根據來自美國證券交易委員會 (SEC) 和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的消息來源指出，比特幣 ETF 和其他加密貨幣 ETF 產品的「幾乎確定」會在今年稍晚獲得批准，比特幣今日 (24 日) 一度觸及 8000 美元關卡。

比特幣兌美元日線走勢圖 圖片來源：investing.com

最近芝加哥期權交易所 (COBE) 向 SEC 提交了比特幣 ETF 的申請，SEC 也開始尋求公眾的意見。其中，支持者認為，比特幣 ETF 實際上會使加密貨幣市場對於投資者來說更安全、也更值得信賴。該決議預計將在 8 月 10 日決定是否通過。

民眾向 SEC 表達 對於加密貨幣 ETF 相關的意見 (圖: Coindesk)

據兩位消息人士表示，比特幣 ETF 和其他加密貨幣 ETF 產品近乎確定會被批准，但同時 SEC 和 CFTC 也將一起發布一套加密貨幣和 ICO 監管的法規。

來自 CFTC 的消息來源表示：「我認為加密貨幣 ETF 有 90% 的機率可望獲得通過，加密貨幣市場已經放緩，監管機構也看到全球幾個交易所因缺乏比特幣期貨及監管，潛在可能造成的損害。」

來自 SEC 的消息來源則表示：「我期待 9 月份會有一個正向的結果。大部分監管將首先關注在 ICO 法規，以及目前散戶投資者面臨的問題。由於目前美國民眾使用不受監管的工具來投資加密貨幣，他們沒有追索權，同時也必須承擔很大的風險。新的 ICO 法規將開始解決這些問題並保障客戶資產。」

這兩個消息來源進一步評論，加密貨幣相關的法規決議將為今年到 2019 年的加密貨幣 ETF 產品鋪路。

事實上，美國監管機構充分意識到，一旦這扇門被開啟，將會有各式各樣的加密貨幣相關產品蜂擁而至。因此，政府機關必須為這些新的產品推動良好的監管制度，以營造出公平公正的加密貨幣市場。