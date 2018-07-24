中華開發創新加速器、台大創創中心合作 引進資金扶植新創產業

開發金 (2883-TW) 旗下中華開發創新加速器為協助新創業者，與台大創意創業中心 (以下稱「台大創創中心」) 共同舉辦創業活動及媒合會，定期輔導團隊並協助團隊引入資金，進一步進入投資階段。中華開發創新加速器主要投資的四大領域為：物聯網、移動互聯網、雲端、次世代電商，正好配合台大創創中心下一期將著重輔導的健康醫療及物聯網領域的新創團隊，未來雙方將攜手輔導新創團隊，共同深耕創新創業圈。

為使更多新創團隊獲知創業心法，台大創創中心與開發創新加速器日前合辦的「校友晚餐 -- 如何成功募得創投基金」論壇吸引上百人與會。「如何成功募得創投基金」由開發創新加速器的投資戶：台灣最大的即時娛樂預訂 App 「FunNow」執行長陳庭寬，以及中華開發創新加速器投資經理謝允翔分別從被投資及投資的角度，分享創業及投資的經驗。

中華開發資本執行副總南怡君表示，除了與台大創創中心成為長期合作夥伴之外，中華開發金控在台大、政大都有開設相關金融課程；同時在各投資社群擔任業師，協助新創團隊找到得以運行的創業模式；現在更進一步提供資金給具有發展潛力的新創團隊。南怡君指出，這就是企業社會責任的具體實踐。

台大創創中心執行長曾正忠指出，過去的模式主要是透過引進企業導師來促進產業界連結，現在和開發創新加速器的合作則是引入資金，也不再限制台大身份。台大在 10 年前開始有創業學程，建構創業教育、創業培育與輔導的完整創業生態圈，目的是打造出成功大步走向市場的台灣新創團隊。

對於開發創新加速器而言，在這個創業社群可以看到產業趨勢，進而有投資的可能。開發創新基金總經理郭大經認為對於企業來說，從廣泛青年族群的 Idea 的確可以看到投資的機會；以開發創新加速器所投資的「綠藤生機」為例，早期以芽菜為主的業務內容，慢慢跨入生活用品及電商，就是創投業者切入投資的時候，因此開發創新基金得以參與投資；而這個企業陪伴學生創業的過程，也是企業回饋社會的雙贏結果。