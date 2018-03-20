手握多家國際IDM大單 超豐今年營收獲利將續創新高

去年獲利創新高的封測廠超豐 (2441) 傳出已經滿手大單，包括 IDT、奧地利微電子(AMS)、微芯(Microchip)、艾科嘉(Exar)、Adesto、XMOS、DEI 等多家業者均已經陸續對其擴大釋出後段封測委外代工訂單，為此，業界傳出，超豐今年不單營收會逐季成長，全年營收與獲利都將創下年度歷史新高，而明年佈局汽車電子效益顯現，表現還能更好。超豐近幾年在母公司力成的協助下，封裝技術大躍進，也成功建置包括晶圓凸塊、晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)、覆晶封裝等產能，同時更順利打進國際半導體廠供應鏈，手握不少國際 IDM 的委外封測代工訂單，以超豐目前接單能見度來看，下半年產能可望維持滿載。



超豐的頭份新廠，8 吋晶圓凸塊方面月產能可達一萬二千片，後續若持續擴產，最大月產能可達十萬片，另外該廠目前單月還能產出約一千萬顆的 WLCSP，持續擴產單月最大產出可達十億顆，同時，超豐也將在今年下半年跨入晶圓偵測業務。



除此之外，超豐目前正積極布局汽車電子市場，積極爭取微機電 (MEMS) 感測器、車用晶片、安控晶片等封測業務。值得注意的是，超豐已順利取得德國萊因(TUV)ISO 26262 汽車功能安全認證，在車用晶片封測市場將穩健擴大市占率，而隨汽車電子布局效益可望自明年顯現，超豐明年營收與獲利還會持續走揚。



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