【IPO解碼】靠節省研發費用保持高增長的維亞生物科技要上市了！

今年以來國內對於創新藥、抗癌藥重視度不斷提升，國家對於創新生物藥類的公司也給予了一定扶持，A股市場和港股市場都迎來了國內創新藥公司，而創新藥公司上市，一方面公司可以募集更多資金做研發，另一方面二級市場的投資者也可以分享公司發展帶來的成果。這不，2018年7月23日港交所又迎來了國內一家創新藥公司——維亞生物科技控股集團。

公司招股說明書披露，維亞生物科技控股集團是一個領先的基於結構的新藥發現技術平臺，具有多項領先世界的技術以及創新業務模式，分享客戶知識產權升值。公司為全球生物科技及制藥客戶的臨床前階段的創新藥物開發提供世界領先的基於結構的藥物發現服務。公司業務到底做得好不好也要體現到財務上，2015年至2017年公司實現營業收入分別約為0.74億元、0.96億元和1.48億元；實現淨利潤分別約為0.189億元、0.245億元和0.763億元，三年公司營收實現了翻倍增長，淨利潤更是增長了3倍多，那麼這樣快速增長的業績可以持續嗎?

（圖片來源：維亞生物科技控股集團招股說明書）

三年研發費用止步不前

維亞生物科技控股集團近三年雖然營收和淨利均保持快速增長，但是到了2018年一季度營收出現放緩跡象。2017年一月初至四月底實現營業收入0.63億元，2018年一月初至四月底營收只有0.51億元，同比下滑了約20%，但同期公司淨利潤由0.28億元增長至0.30億元，在公司營收下滑的背景下，淨利潤卻保持增長，主要得益於公司一項其他收益0.29億元，如果扣除這項收入，2018年一季度公司的淨利潤是出現衰退的。

維亞生物科技控股集團近三年淨利潤表面看增長了三倍多，但營收增長只有約一倍，要麼公司提高毛利使淨利保持高於營收增長的速度，要麼減少期間費用的開支使淨利潤保持高於營收增長的速度。

從維亞生物科技控股集團披露的招股書中我們可以看到，公司2015年至2017年三年毛利率分別約為58%、56%、58%，保持穩定態勢，並沒有給公司淨利潤貢獻多少，那麼要想公司淨利潤增速高於營收，就只有縮減期間費用了。筆者仔細閱讀公司財報後發現，維亞生物科技控股集團三年淨利潤增長主要靠縮減研發支出，2015年至2017年公司研發開支分別占公司營收約為22%、17%和12%；具體金額分別約為0.165億元、0.168億元和0.173億元，明顯看到公司三年營收雖然增長，但研發投入並沒有增長，雖然節省下來的這一部分錢可以增厚淨利，但像醫藥這種高技術性行業，都是以高研發投入使公司產品保持強競爭，而沒有研發的投入，公司的業績能否保持像前幾年一樣的增長速度，或許已經從2018年一季度財務報表中已經體現出來了。

（圖片來源：維亞生物科技控股集團招股說明書）

以上是我們對公司財務重點問題做了剖析，下麵我們看看公司業務面臨哪些風險？

產品研發失敗風險

大家都知道醫藥行業最重要的研發，因為高額研發投入才有可能使公司產品保持強競爭，但研發投入並不是沒有風險的，新藥研發可能投入好幾億，到最後並沒有成功。

維亞生物科技控股集團近幾年也投入大量人力及資本資源來開發或取得新技術，以提升公司的產品競爭力。公司可能決定繼續拓展業務，進軍新的市場及治療領域，因此可能需要開發或適應新的技術和方法。公司無法向投資者保證公司能夠及時或能夠開發、改良或適應新的技術和方法。未能如此將導致對公司服務的需求顯著減少並損害公司的業務及前景。

此外，公司的現有及潛在客戶可能掌握的技術創新可能產生公司服務的替代品，進而降低甚至消除公司的服務需求。公司未能及時以具備成本效益的方式開發、推出或改良能與新技術相抗衡的服務，可能對公司的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。

綜合上述看，維亞生物科技控股集團近幾年雖然保持了高增長，但很大一部分利潤是靠縮減研發投入獲得的，話說回來，雖然有大額的研發投入也不一定使公司產品保持領先地位，但如果沒強大的研發投入，公司的產品競爭力必然下降，未來公司上市想要做大做強，或許還需要在研發上面下功夫。

作者：鄭鵬超

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