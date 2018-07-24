〈力成法說〉Q2 EPS 2.16元創7年以來單季新高 上半年3.82元

封測廠力成 (6239-TW) 今(24)日召開法說會，並公告第 2 季財報，稅後純益 16.78 億元，季增 30%，年增 19%%，每股稅後純益 2.16 元，純益與每股純益創 2011 年第 3 季以來新高；上半年純益 29.7 億元，年增 15.3%，每股稅後純益 3.82 元。

力成第 2 季營收為 172 億元，季增 8.2%，年增 23.6%，營收創下單季新高紀錄，主要受惠 FLASH 業績增加，另外新台幣貶值也助陣，推升營收衝高，毛利率 21.2%，季增 0.8 個百分點，年增 0.3 個百分點，毛利率增加是因稼動率上揚，另外新台幣貶值也同樣帶來正面效益。

力成第 2 季營業淨利為 26 億元，季增 11%，年增 27%，營益率 15.2%，季增 0.5 個百分點，年增 0.5 個百分點，業外收益 27 億元，也較第 1 季增加，歸屬母公司稅後純益 16.78 億元，季增 30%，年增 19%，每股純益 2.16 元。

力成第 2 季封裝營收比重達 68%，測試 32%，DRAM 占比 32%，FLASH 占比 40%，邏輯則占 28%。

力成上半年營收為 331.24 億元，年增 24.6%，毛利率 20.8%，年減 0.5 個百分點，營業淨利 49.49 億元，年增 20.7%，營益率 14.9%，年減 0.5 個百分點，業外收益 48 億元，年增 17.7%，稅後純益 29.7 億元，年增 15.3%，每股純益 3.82 元。