2018年1-6月國有企業營業總收入277588.6億元 同比增長10.2%

2018年1-6月，全國國有及國有控股企業①(以下簡稱國有企業)經濟運行態勢良好。償債能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利潤增幅高於收入10.9個百分點，鋼鐵、有色、石油石化等行業利潤大幅增長。

一、國有企業主要經濟效益指標情況

(一)營業總收入。1-6月，國有企業營業總收入277588.6億元，同比增長10.2%。(1)中央企業161307.7億元，同比增長9.9%。(2)地方國有企業116280.9億元，同比增長10.6%。

(二)營業總成本。1-6月，國有企業營業總成本266731.4億元，同比增長9.5%，其中銷售費用、管理費用和財務費用同比分别增長6.9%、9.7%和11.1%。(1)中央企業152967.7億元，同比增長9.2%，其中銷售費用、管理費用和財務費用同比分别增長5.8%、9.7%和6.9%。(2)地方國有企業113763.7億元，同比增長9.9%，其中銷售費用、管理費用和財務費用同比分别增長8.2%、9.6%和14.8%。

(三)實現利潤。1-6月，國有企業利潤總額17176.3億元，同比增長21.1%。(1)中央企業11134.1億元，同比增長18.6%。(2)地方國有企業6042.2億元，同比增長26.0%。

(四)應交稅金。1-6月，國有企業應交稅金22851.3億元，同比增長10.0%。(1)中央企業16230.2億元，同比增長6.8%。(2)地方國有企業6621.1億元，同比增長18.4%。

(五)資產、負債和所有者權益。6月末，國有企業資產總額1710727.6億元，同比增長9.4%;負債總額1110946.8億元，同比增長8.8%;所有者權益合計599780.8億元，同比增長10.4%。(1)中央企業資產總額779935.2億元，同比增長7.3%;負債總額528636.9億元，同比增長6.8%;所有者權益合計251298.3億元，同比增長8.2%。(2)地方國有企業資產總額930792.4億元，同比增長11.2%;負債總額582309.9億元，同比增長10.7%;所有者權益合計348482.5億元，同比增長12.1%。

二、主要行業盈利情況

1-6月，鋼鐵、有色、石油石化等行業利潤同比大幅增長，均高於收入增幅。

來源： 財政部網站

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