Purley伺服器換機潮+電競筆電、手機熱板應用比例拉升 超眾營運喊衝

散熱模組大廠超眾 (6230) 搶搭 Purley 伺服器換機潮以及電競筆電、電競手機趨勢商機，營運展現成長力道，尤其較高單價的熱板應用逐漸擴大，業績佔比提升，有利於該公司營業規模進一步擴大，成為今、明年業績逐年創高的主要動能。第二季超眾業績恢復成長，達 18.31 億元，季增率 11.1%，年增率 6.8%，創歷來同期新高紀錄。法人評估，在經濟規模以及台幣重貶效應加持之下，上季獲利將較首季出現大幅回升。



超眾目前伺服器散熱業績佔比約 29%，今年由於產業從 Grantley 改朝換代至 Purley，每台散熱風扇將增加 1-2 顆，將提升超眾業績規模。同時，根據研調機構評估，今年全球伺服器出貨量的成長率約可達 8%，營收在單價提升之下則會有兩位數成長，超眾將受惠。



目前 Purley 伺服器佔其伺服器比例約逾三成，初期毛利率優於平均，有助優化其獲利結構。



除此之外，該公司看好產業對較高單價的熱板應用的比率逐漸提升的趨勢，應用領域除了伺服器之外，還有電競筆電、電競手機等。據悉，首推電競手機的品牌商是國內的華碩 (2357)，目前超眾是華碩電競手機獨家散熱供應商，而手機品牌商也可望響應電競市場熱度延伸到手機的趨勢，陸續推出電競手機，超眾客戶數大增，今、明年即就會有成果。



而伺服器產品線中，Grantley 機種採熱管與熱板兩種方案，至今伺服器採用熱板應用的金額比例佔該公司整體伺服器約兩成，後續還有成長空間。Purley 機種目前均為熱管方案。



至於電競筆電方面，包括華碩、宏碁 (2353)、戴爾(DELL)、惠普(HP) 與聯想 (Lenovo) 以及雷蛇 (Razer) 等都是超眾的客戶，此一領域採用熱板的比例也最來越高，甚至智慧型手機的散熱也有機會採用熱板，因此超眾積極佈局，內部對於後市的成長展望也相當樂觀。