台灣高鐵第5億位旅客產生 適逢暑假旺季 營運有望持續攀升

台灣高鐵 (2633) 通車營運以來第 5 億位旅客產生；台灣高鐵表示，這位幸運兒昨 (23) 日購買新竹到台中來回票，成為第 4 億 9,999 萬 9,999 人次以及第 5 億人次旅客，一人中雙彩，同時是「頭獎」與「二獎」得主，將可獲得全年不限區間、無限搭乘之高鐵自由座紀念年票，以及不限路線「高鐵假期雙人遊」獎項。而高鐵旅運人次跨越五億人次，以台灣 2,357 萬人口計算，平均每人大約搭乘超過 21 次。台灣高鐵先前結算 6 月份營業利益 15.4 億元，稅前獲利 5.73 億元；累計今年前 6 月稅前淨利 39.04 億元，以股本 562.83 億元計算，每股稅前盈餘為 0.69 元。而台灣高鐵每股含息 0.75 元，預計 31 日為除息交易日，8 月 22 日發放股利。



針對第 5 億名乘客，台灣高鐵表示，該名幸運兒是昨日上午 8 時 12 分在新竹站以信用卡購票，買了新竹到台中的自由座車廂車票，而且是來回票一次購買，因此成為第 4 億 9,999 萬 9,999 人次旅客及第 5 億人次旅客，一人同時中「頭獎」與「二獎」。



台灣高鐵先前參加公司治理評鑑首年取得前 5% 成績，日前被納入「公司治理 100 指數」成分股。由於暑假旅遊旺季，台灣高鐵營運有機會持續攀升。