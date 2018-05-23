台灣高鐵拚旅運量創新高 下半年每周增15班次

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (23) 日宣布，為因應旅客持續成長，規劃自 7 月 1 日每周增開 15 班次列車(南下 3 班、北上 12 班)，藉此持續提升旅運人次；高鐵指出，去年全年旅運人次突破 6000 萬人次，創歷史新高，目標今年旅運人次增至 6227 萬人次，年增 3%，營收成長動能無虞。

高鐵說明，此次增班是為滿足平日通勤時段的旅運需求，並於周末假日以更充足的運能服務返鄕和旅遊旅客，因此，經檢討列車運用狀況調整，增班後每周共提供 989 班次列車。

展望今年，高鐵表示，將積極推動離峰班次促銷、提高票證使用，並加強支付方式的便利性、擴大異業合作領域與規模，同時，持續形塑鐵道旅遊氛圍來推升國旅市場。

同時，高鐵透過個人會員機制推展，逐漸建構起精準行銷、大數據分析與點數經濟發展基礎等，高鐵統計，自去年 10 月推出註冊會員機制後，不到半年註冊人數已超過 50 萬人，目前正透過促銷活動累積使用人數中。

在持續提升旅運量下，高鐵第 1 季合併營收 110.39 億元，年增 2.16%，稅後純益 23.99 億元，年增 48%，每股純益 (EPS)0.43 元，創 9 個季度以來新高；4 月營收 39.44 億元，月增 5.96%、年增 8.6%，再度轉為正成長。