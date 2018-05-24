台灣高鐵通過每股配現金0.75元 今年旅運人數上看6227萬人次

台灣高鐵 (2633) 今(24)日股東會通過 106 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，稅後淨利達 53.4 億元，年成長 29%，可分配盈餘達 51.61 億元，每股將配現金股利 0.75 元。2016 年輸運人次達 6,057 萬人，年成長 7.03%，考量國內經濟穩定成長、提升數位服務與購票便利性、推廣會員服務及旅遊產品等因素，預估今年旅運人數將上看 6,227 萬人次以上。董事長江耀宗表示，高鐵 105 年 10 月 27 日掛牌上市後，今年首度參加「公司治理評鑑」，在 864 家受評公司中介名列前 5% 的績優公司，未來將在既有基礎上，持續檢視公司各項組織架構與運作機制，希望透過良好的公司治理文化，持續提升企業競爭力、增進市場信心、保障股東權益。



根據高鐵公司 106 年年報，106 年雙十假期及 107 年元旦當天，台灣高鐵單日旅運人次迭創新高，分別為 27 萬 6 千餘人次及 28 萬 5 千餘人次。高鐵實現了一日生活圈，徹底改變國人生活型態，考量國內經濟穩定成長、提升數位服務與購票便利性、推廣會員服務及旅遊產品等因素，預計 107 年度旅運人數將上看 6,227 萬人次以上。



106 年為高鐵營運第 11 年，運量呈穩定成長，全年共開出 51,751 班次列車，較 105 年度增加 645 班；座位利用率 65.16%，較 105 年度增加 1.64 個百分點。全年輸運人次達 6,057 萬人，較前 105 年度 5,659 萬人成長 398 萬人，年增率達 7.03%；日均運量達 16.6 萬人次，較 105 年的 15.5 萬人次成長約 1.1 萬人。全年營收達 434.4 億元，稅前淨利達 64.8 億元，稅後淨利達 53.4 億元。營收及稅後淨利相較 105 年度分別增加 28.3 億元及 11.9 億元，成長率分別為 7% 及 29%，營運持續獲利。

