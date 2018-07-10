挖礦降溫 業者盤點庫存 微星、技嘉6月業績淡 股價利空出盡大漲

板卡廠 6 月業績受到挖礦市場降溫，季底盤點庫存因素影響轉淡，其中技嘉 (2376)6 月營收以 38.2 億元，較上月跳水 28.66%，年減更達 31%，創 18 個月新低紀錄；微星(2377) 因電競占比高相對抗跌，6 月為 85.3 億元，月減 13.16%，年減 13.8%。此外，二線板卡廠麗臺 (2465) 上海子公司企業用專業繪圖卡訂單持續出貨，6 月業績逆勢衝高，以 3.35 億元，月增 14.85%，年增率達 33.25%，一舉創下歷史新高紀錄，表現亮麗；青雲(5386)6 月營收則為 1.22 億元，月增 12.15%，年增 42.83%，處於低檔水位。



就第二季業績來看，微星為 282.97 億元，較上季減少 10.9%，年增率仍高達 21.7%，創下歷史同期新高紀錄，累計上半年營收站上 600 億元大關，以 600.79 億元，年增率 25.7%。



技嘉第二季合併營收則為 141.47 億元，較上季減少 30%，年增率為 1.3%，累計上半年合併營收為 343.5 億元，年增率 25.86%。麗臺第二季營收為 9.28 億元，季增 43.4%，年增率 29%，創下單季歷史新高紀錄，累計上半年營收為 16.02 億元，較去年同期成長 17.2%。



而就股價來看，微星、技嘉自 5 月底高點回檔均約三成，6 月業績雖不理想，但利空出盡，股價反而上漲。微星雖早盤一度殺至盤下，但迅速翻紅，午盤前最高來到 97.8 元價位，上漲 2.94% 或 2.8 元。技嘉早盤開平走高，最高來到 63 元價位，上漲 2.3% 或 1.4 元。



展望下半年，雖挖礦市場仍處不確定狀態，但電競傳統旺季來臨，加上輝達 (nVIDIA) 新電競 GPU 雖言後推出，但仍有機會在年底前問世，使得電競占比高且具市場競爭力的微星仍受法人看好；二線廠承啟 (2425) 有中國板卡龍頭七彩虹加持，加上其以電競中高階顯卡的產品線為主力市場，至今貢獻營收占比超過 95%，雖營收減少，但獲利可望大成長。